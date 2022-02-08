На сегодня, 8 февраля, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 1487 жителей. Всего зарегистрировано 155959 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 131246 человек, за сутки — 229. В стационарах региона остаются 1852 человека, а на амбулаторном лечении еще 17625.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 42;

- 7-14 лет — 122;

- 15-17 лет — 52;

- 18-29 лет — 170;

- 30-49 лет — 524;

- 50-64 лет — 360;

- 65 и старше — 217.

С пневмонией поступили 15 человек, с признаками простуды еще 1464, восемь пациентов переносят болезнь без симптомов.

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