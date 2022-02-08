Погода в Саратове

Сегодня, 8 февраля, автомобилистов Саратова предупредили о тумане и гололеде на дорогах. Нужно быть предельно внимательными на дорогах, так как в туман объекты всегда кажутся более отдаленными, чем на самом деле, пишет ГИБДД города Саратова.

Ориентироваться на дороге нужно по деревьям и столбам. Нужно включать и противотуманные фары. Не стоит включать дальний свет: он рассеивается и ослепляет встречный транспорт.

Пешеходам в такую погоду лучше иметь на одежде световозвращающие элементы.

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