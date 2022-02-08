Сегодня в Саратове вновь начнется снегопад

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 8 февраля.

В области облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, в Правобережье – умеренный, мокрый снег. Ветер веет с юга со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы – до 13 метров в секунду. Термометры в течение дня покажут от 4 градусов ниже нуля до 1 – выше, в Левобережье шкала градусника упадёт до -9°С. Местами обещают туман (видимость 500 метров и менее), сугробы со льдом, на дорогах – гололедица.

Ночью будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от нуля до 5 градусов ниже, в Левобережье местами – до -10°С. В остальном также как днём.

В Саратове сейчас -2°С, к 10 утра обещают на градус теплее, а днём – ноль. Ночью потеплеет до +1°С. Ветер южный – от 3 до 6 метров в секунду, редкие порывы – до 9 м/с. Пасмурно, во второй половине дня пойдёт снег.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.