В двух районах Саратова до завтра отключили холодную воду

Сегодня, 7 февраля, в двух районах Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщили в «КВС».

В Заводском районе авария произошла на проспекте Энтузиастов, 57. Водоснабжение ограничили для жителей этого дома, а также домов №№45 47, 49, 51, 61 и 63. Закончить обещают к 8 утра завтрашнего дня, 8 февраля.

А в Ленинском районе для устранения повреждений на 4-м Ново-Автобусном тупике, 13 воду отключили в Ново-Автобусных тупиках с первого по седьмой, на Ново-Спортивной и на Ново-Автобусной – от первого до седьмого тупиков. Вернуть водоснабжение планируют к 6 часам вечера завтрашнего дня.

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