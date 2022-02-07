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Происшествия7 февраля 2022 14:13

«Полбака и полбака, это по любому бак получается»: Капитану в Вольске в два раза повысили размер ущерба от слитого «налево» топлива

Капитан из Вольска пойдет под суд за слив топлива
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Следователи закончили дело

Следователи закончили дело

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи Вольска Саратовской области закончили расследование дух случаев растраты вверенных денежных средств с использованием служебного положения. Подробности сообщили сегодня, 7 февраля, в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным следствия, 38-летний житель Энгельса с апреля 2021 года работал капитаном-сменным механиком на судне дизель-электроход. В июне он откачал через шланг из установленной на палубе топливной цистерны топливо и перелил его в другое судно. Ущерб предприятию составил 210 тысяч рублей.

Злоумышленника вычислили сотрудники Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

Обвиняемый сознался и признал вину, также он возместил ущерб.

Дело передали в суд.

Первоначально в СКР сообщали, что сумма ущерба оценивалась в 104 тыс. рублей, но как видно к моменту передачи в суд, размер ущерба вырос в два раза.

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