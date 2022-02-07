В Саратове закрыли на карантин еще две школы

С завтрашнего дня, 8 февраля, в Саратове закрываются на карантин еще две школы. Об этом сообщили в мэрии.
Так, в связи с 20-процентным превышением эпидпорога закрывают школы села Березина Речка и хутора Малая скатовка.
Продлили карантин в школах№№8, 9, 11, 49, 52, 71, 86, 102, в школе поселка Красный Октябрь и лицее №107.
Частично вернутся за парты ученики гимназий №№7 и 15, лицеев №№15, 47 и 56, а также школ №№22, 43, 45, 57, 83, 94 и 101.
Возвращаются к занятиям ученики 4-й и 87-й гимназий, школ №№63, 77 и 90, а также школы села 15 лет Октября, поселка Расково, инженерного и 37-го лицеев.
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