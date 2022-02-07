Растлитель 13-летней девочки под Ивантеевкой получил 3,5 года колонии

Как минимум три эпизода развратных действий и интима доказали следователи Пугачевского межрайонного отдела СУ СКР по Саратовской области в деле 34-летнего жителя села в Ивантеевском районе.

Его обвиняли сразу по двум статьям УК. Суд подтвердил выводы следствия о том, что с сентября по октябрь 2021 года 34-летний житель одного из сел Ивантеевского района, вступал в своем доме в интимную связь и совершил развратные действия с 13-летней девочкой. Подтвердить это помог психологический контакт с ребенком.

Приговором суда мужчине назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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