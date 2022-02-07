В Саратовской области оказалась самая низкая за семь лет рождаемость

В январе 2022 года в Саратовской области была зафиксирована самая низкая за семь лет рождаемость. Таковы данные Управления ЗАГСа при правительстве региона.
Если посмотреть статистику с 2014 года за январь, будет видно, что количество новых жителей в регионе стабильно снижается.
Январь 2014 – 2279
Январь 2015 – 2281
Январь 2016 – 2162
Январь 2017 – 1887
Январь 2018 – 1841
Январь 2019 – 1717
Январь 2020 – 1 615
Январь 2021 – 1397
Январь 2022 – 1253
Мальчиков немного больше, чем девочек: 632 и 621 соответственно.
Стоит отметить, что смертность за прошедший год также немного сократилась: 3380 в 2022 году против 3927 в 2021.
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