В Саратовской области оказалась самая низкая за семь лет рождаемость

В январе 2022 года в Саратовской области была зафиксирована самая низкая за семь лет рождаемость. Таковы данные Управления ЗАГСа при правительстве региона.

Если посмотреть статистику с 2014 года за январь, будет видно, что количество новых жителей в регионе стабильно снижается.

Январь 2014 – 2279

Январь 2015 – 2281

Январь 2016 – 2162

Январь 2017 – 1887

Январь 2018 – 1841

Январь 2019 – 1717

Январь 2020 – 1 615

Январь 2021 – 1397

Январь 2022 – 1253

Мальчиков немного больше, чем девочек: 632 и 621 соответственно.

Стоит отметить, что смертность за прошедший год также немного сократилась: 3380 в 2022 году против 3927 в 2021.

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