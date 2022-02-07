В Саратовской области ликвидируют часть специальностей в техникумах и колледжах

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Часть специальностей в техникумках и колледжах Саратовской области сократят, вместо них появятся новые. Это будет результатом работы программы среднего профобразования, которую собираются разработать в правительстве Саратовской области.

Сегодня, 7 февраля, состоялось первое заседание рабочей группы по созданию этой программы, в нем участвовали руководители колледжей и техникумов, профильных министерств и ведомств.

Председатель правительства Роман Бусаргин, который вел заседание, отметил в очередной раз, что налицо нехватка представителей рабочих профессий для растущей экономики: каменщиков, сварщиков, слесарей различных профилей, наладчиков, швей и других.

- Предстоит серьезная работа, в основу которой должен лечь анализ потребностей экономики. Времени на эти процессы не так много. Все образовательные программы должны быть жестко увязаны с реалиями. Какие-то специальности необходимо сократить, заменив их на новые. Это позволит экономике развиваться, а также максимально заполнит наши техникумы и колледжи. Вся информация о потребности в кадрах в тех или иных сферах должна аккумулироваться в министерстве образования. Также необходимо создать площадку для постоянного диалога с работодателями. Итогом этой работы станет программа развития среднего профессионального образования, - заявил Бусаргин.

Министр труда и социальной защиты Сергей Егоров сообщил, что из 28 тысяч сегодняшних вакансий, на рабочие специальности приходится 57%.

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