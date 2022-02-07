В Саратове дополнительно заключили три муниципальных контракта на отлов собак

Собака в Саратове

В Саратове заключили три дополнительных муниципальных контракта на отлов собак, о чем сегодня, 7 февраля, сообщил Михаил Исаев на своей странице в Инстаграм.

- Дополнительно заключены три муниципальных контракта на отлов собак. В Саратове выбор пал на фонд помощи бездомных животным «Верный друг» и АНО «Зооцентр», а в селах контроль поголовья обеспечит «Зооцентр», - пишет мэр города. Всего запланирован отлов 270 животных, и за январь 156 собак уже отловили.

Заявку на отлов, можно оставить:

- по номеру телефона: 26-03-25

- по адресу электронной почты: dorogi@mirttk.ru

- в директе @komdorhoz64

В заявке должны быть указаны ФИО обратившегося, контактный телефон, сведения о месте нахождения животного и его виде.

Напомним, ранее, согласно документам управления ветеринарии по Саратовской области, планировалось каждый год отлавливать по области 1150 собак. В 2021 году в Саратове отловили 404.

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