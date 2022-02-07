В Саратове дополнительно заключили три муниципальных контракта на отлов собак

Собака в Саратове
В Саратове заключили три дополнительных муниципальных контракта на отлов собак, о чем сегодня, 7 февраля, сообщил Михаил Исаев на своей странице в Инстаграм.
- Дополнительно заключены три муниципальных контракта на отлов собак. В Саратове выбор пал на фонд помощи бездомных животным «Верный друг» и АНО «Зооцентр», а в селах контроль поголовья обеспечит «Зооцентр», - пишет мэр города. Всего запланирован отлов 270 животных, и за январь 156 собак уже отловили.
Заявку на отлов, можно оставить:
- по номеру телефона: 26-03-25
- по адресу электронной почты: dorogi@mirttk.ru
- в директе @komdorhoz64
В заявке должны быть указаны ФИО обратившегося, контактный телефон, сведения о месте нахождения животного и его виде.
Напомним, ранее, согласно документам управления ветеринарии по Саратовской области, планировалось каждый год отлавливать по области 1150 собак. В 2021 году в Саратове отловили 404.
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