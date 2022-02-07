Бусаргин контролирует уборку снега и льда в Ленинском районе Саратова

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В Ленинском районе Саратова от снега и льда очищено 117 крыш домов, сегодня должны очистить еще 24, над этим работают 13 бригад альпинистов и дворников.

Председатель правительства области Роман Бусаргин получил эту информацию от главы района Лады Мокроусовой, с которой сегодня, 7 февраля, обсудил уборку территории от снега и наледи.

Бусаргин заметил в своем телеграм-канале, что держит на личном контроле в том числе и сбивание льда в Ленинском районе Саратова

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