Велосипедист из Саратова упал в яму на дороге и отсудил у мэрии компенсацию. Горожанин обратился в суд и получил 30 тысяч рублей.

Злополучное падение произошло 6 августа 2021 года на улице Чернышевского. Велосипедист ехал через лужу, а в ней оказалась дорожная яма. Мужчина упал и получил легкие травмы. За эту несправедливость он подал в суд на администрацию города. Было установлено, что яма превышает предельно допустимые значения ГОСТ.

Суд согласился с мнением прокурора и взыскал с администрации города компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

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