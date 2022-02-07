В Саратове на этой неделе туманно и снежно

Замначальника саратовского гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала «Комсомолке» о погоде в облцентре на эту неделю. Подробнее о ситуации в области читайте тут.

В ближайшие сутки ночью осадков не ожидается, а завтра, ближе к концу дня, выпадет небольшой снег. Временами будет туманно (до 500 м). Этой ночью обещают от 6 до 8 градусов холода, днём – от нуля до 2 градусов ниже.

9 февраля Цветайло пообещала сильный снегопад. Ночью будет от -2 до -4, а днём – от нуля до 3 градусов ниже. Ветер прогнозируют южный – 5-10 метров в секунду, порывы – 12-14 м/с.

10 числа температурный фон сохранится, к середине ночи закончится снегопад. 11 февраля утром будет -5°С, а днём будет от 1 до 3 ниже нуля.

В ночь на пятницу обещают -4°С...-6°С, а днём – от нуля до -2.

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