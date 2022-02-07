В Саратовской области из-за ОРВИ закрыта 171 школа

На сегодня, 7 февраля, на карантин по коронавирусу в Саратовской области отправлены Школа № 3 в Ершовском районе и детский сад в селе Елшанка. Кроме того, на дистанционный режим перешли четыре класса в трех школах, закрыты пять групп в четырех детских садах в Саратове и 16 групп в семи профорганизациях.

На карантин по ОРВИ отправлены 171 школа, 16 детских садов и четыре профорганизации. Также на дистанционный режим перешли 387 классов в 85 школах, 56 групп в 35 детских садах и 167 групп в 12 профорганизациях.

С 1 по 9 февраля 2022 года студенты ВУЗов находятся на каникулах.

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