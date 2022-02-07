За ночь в Саратове эвакуировали 29 автомобилей

Уборка снега
За прошедшую ночь в Саратове эвакуировали 29 автомобилей. Городская администрация напоминает о необходимости освобождать проезд для снегоуборочной техники.
Сегодня вечером в городе будут эвакуированы автомобили, нарушающие правила парковки по следующим улицам:
- ул. Навашина;
- ул. Чернышевского от ул. 2-й Садовая до ул. 3-я Дегтярная;
- ул. Ульяновская от ул. Рахова до ул. Вольская;
- ул. Кутякова от ул. Рахова до ул. Астраханская;
- ул. Вольская от ул. им. Сакко и Ванцетти до ул. 53-й Стрелковой дивизии;
- ул. Белоглинская от ул. Вольская до ул. Чапаева;
- ул. Чапаева от ул. Белоглинская до ул. Бахметьевская;
- ул. Лермонтова от ул. Октябрьская до Обуховский пер.;
- ул. Дегтярная от ул. Чернышевского до ул. Б. Садовая;
- ул. 2-я Садовая от ул. Рахова до Хользунова.