За ночь в Саратове эвакуировали 29 автомобилей

Уборка снега

За прошедшую ночь в Саратове эвакуировали 29 автомобилей. Городская администрация напоминает о необходимости освобождать проезд для снегоуборочной техники.

Сегодня вечером в городе будут эвакуированы автомобили, нарушающие правила парковки по следующим улицам:

- ул. Навашина;

- ул. Чернышевского от ул. 2-й Садовая до ул. 3-я Дегтярная;

- ул. Ульяновская от ул. Рахова до ул. Вольская;

- ул. Кутякова от ул. Рахова до ул. Астраханская;

- ул. Вольская от ул. им. Сакко и Ванцетти до ул. 53-й Стрелковой дивизии;

- ул. Белоглинская от ул. Вольская до ул. Чапаева;

- ул. Чапаева от ул. Белоглинская до ул. Бахметьевская;

- ул. Лермонтова от ул. Октябрьская до Обуховский пер.;

- ул. Дегтярная от ул. Чернышевского до ул. Б. Садовая;

- ул. 2-я Садовая от ул. Рахова до Хользунова.