Глава Балаковского района Грачев прождал полчаса автобус на остановке и устроил разнос подчиненным

Сергей Грачев

В минувшее воскресенье, 6 февраля глава Балаковского района Сергей Грачев решил проехать на автобусе по городу и не дождался его. Утром в понедельник на совещании он транслировал подчиненным не только свое возмущение, но и недовольство горожан.

- Специально встал на одной из остановок, я 30 минут там простоял, люди просто разворачивались и уходили, так как транспорта не было. И это вы считаете, что нет проблем? В социальных сетях постоянно публикации появляются, ко мне обращения на личную страницу в инстаграм поступают периодически. У нас люди жалуются, что в 6-7 вечера уже уехать не могут. Стоят на остановках, а транспорта нет. Это что за отношение к людям? У нас перевозчики вообще, как работают? Как захотят? Так не пойдёт, - цитирует Грачева сайт районной администрации. Перед этим он выслушал доклад заместителя по ЖКХ Павла Канатова о том, что «на линию вышла вся техника и сбоев нет».

Грачев поручил собрать совещание с перевозчиками и руководителями Балаковоэлектротранса «чтобы открыто поговорить о проблемах».

Напомним, в Саратове мэр Михаил Исаев на заре своей карьеры градоначальника также катался на работу по утрам на трамваях, получив за это немало отзывов от горожан и СМИ.

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