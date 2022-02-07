Фото: ЧП-Саратов

В Заводском районе Саратова на 12-летнюю девочку набросились бездомные собаки, об этом сообщила горожанка в сообществе ЧП-Саратов в Инстаграм.

По словам автора поста, она является тетей ребенка, на которого возле школы №84 напала стая бездомных собак. Одна из них успела укусить ребенка за ногу, после чего ее пришлось доставить в больницу. На представленном снимке видно, что у ребенка рана.

- Девочка пострадала как физически, так и морально. Ребенок занимается на Крекинге в музыкальной школе, ходила сама, а теперь просто побоится из дома выйти, - пишет женщина.

Следственный комитет начал проверку обстоятельств случившегося.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.