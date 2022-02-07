Фото: ЧП-Саратов
В Заводском районе Саратова на 12-летнюю девочку набросились бездомные собаки, об этом сообщила горожанка в сообществе ЧП-Саратов в Инстаграм.
По словам автора поста, она является тетей ребенка, на которого возле школы №84 напала стая бездомных собак. Одна из них успела укусить ребенка за ногу, после чего ее пришлось доставить в больницу. На представленном снимке видно, что у ребенка рана.
- Девочка пострадала как физически, так и морально. Ребенок занимается на Крекинге в музыкальной школе, ходила сама, а теперь просто побоится из дома выйти, - пишет женщина.
Следственный комитет начал проверку обстоятельств случившегося.
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