В Саратовской области МУП нанесло экологии ущерб на четыре миллиона. Предприятие сливало в Волгоградское водохранилище нефтепродукты. О выявленном нарушении сообщает межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

По данным ведомства, МУП «Водосток» сливало в Волгу слишком загрязненную воду. На водоспуске Белоглинского оврага в Волгоградское водохранилище была превышена допустимая концентрация по нефтепродуктам и общему железу.

Теперь с предприятия взыщут почти четыре миллиона рублей.

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