В Саратове сообщили о четвертой аварии на водопроводе за сутки. Сегодня, 7 февраля, ООО «КВС» сообщили об очередном отключении

Авария произошла по адресу Шелковичная, 138. До 20:00 отключена подача воды по адресам Шелковичная, 138/1, 138/2.

Напомним, ранее сообщалось о многократных прорывах труб в других местах: на Киселева, 64/66, на Вавилова, 50 и на Челюскинцев, 132.

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