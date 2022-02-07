Радаев поддержал снос «дома Курихина» с земли музея имени Федина

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Губернатор Валерий Радаев включился в дискуссию по поводу сноса незаконной постройки на земле музея имени Федина, в которой сейчас располагается ресторан. Здение принадлежит предпринимательнице Надежде Шиловской, которую называют матерьб скандального бизнесмена и экс-депутата облдумы Сергея Курихина.

- Вопрос о земельном участке рядом с государственным музеем К.Федина решен в судебном порядке. Арбитражным судом Саратовской области признано право пользования участком за учреждением культуры, а возведенная здесь постройка незаконная.

Решение суда должно быть исполнено. А также поддерживаю мнение общественности о том, что справедливость должна восторжествовать, участок вернуть жителям в качестве сквера. Такое место отдыха будет пользоваться большой популярностью у саратовцев, - говорится в заявлении губернатора, распространенном его пресс-службой.

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