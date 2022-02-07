Собянин, Кадыров ... Радаев: Глава Саратовской области вошел в группу губернаторов с очень сильным влиянием

Радаев поднялся в рейтинге политической влиятельности губернаторов

Валерий Радаев вошел в группу из 20 российских губернаторов с «очень сильным влиянием». Рейтинг опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций. Радаев занял 19 место в группе, которую возглавляют мэр Москвы Собянин и глава Чечни Кадыров.

Радаев поднялся с 24 места предшествующего рейтинга из группы «сильного влияния». По мнению экспертов, это связано с ростом доходов региона за счет дотаций федерального бюджета, а также критикой городских властей Саратова и попыткой перехватить антибюрократическую повестку.

- ... Главы ряда регионов выступили с критикой в адрес муниципальных властей в связи с проблемами по уборке снега – такие заявления прозвучали, например, со стороны губернатора Саратовской области Валерия Радаева. …

Переходит в группу с очень сильным влиянием губернатор Саратовской области Валерий Радаев (с 24-го на 19-е место). Доходы бюджета этого поволжского региона в 2022 году увеличиваются на 1,7 млрд. рублей за счет федеральных средств, которые предложено направить в том числе на поддержку школьного образования и реконструкцию транспортной инфраструктуры, - отметил в комментарии Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций.

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