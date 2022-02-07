В Саратовской области родились Илон и Роксана. Самыми популярными именами стали Александр и Софья. Сегодня, 7 февраля, в Управлении по делам ЗАГС Правительства области рассказали о самых распространенных и самых необычных именах ушедшего месяца.

В январе 2022 года в Саратовской области родились 1 253 малышей. Мальчиков немного больше, чем девочек: 632 и 621 соответственно. Самыми популярными именами у новорожденных стали Александр, Артем и Максим; среди женских имен часто встречались София, Милана и Ева.

Самыми необычными именами января стали Илон, Роксана, Микаэль, Эстер и Юна.

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