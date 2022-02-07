Саратовские автобусы можно будет отследить на карте. Об новшестве рассказали сегодня, 7 февраля, в пресс-службе Центра управления регионом.

Специалисты ЦУРа передают, что об оснащении автобусов устройствами слежения просили в соцсетях жители города, дабы не приходилось подолгу ждать транспорт на остановках.

- МКУ «Транспортное управление» проводится работа с перевозчиками по подключению автобусов к ГЛОНАСС. Транслирование в соцсети не является обязательным. Ряд маршрутов отражены на bus 64 и на «Яндекс Картах». Одним из перевозчиков проводятся работы по отображению маршрута 18д. Уже видны 35, 11, 53, 41, 74, 30, - сообщили в саратовской мэрии.

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