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Общество7 февраля 2022 9:16

Саратовские автобусы можно будет отследить на карте

Горожанам не придется подолгу ждать на остановках
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Саратовские автобусы можно будет отследить на карте. Об новшестве рассказали сегодня, 7 февраля, в пресс-службе Центра управления регионом.

Специалисты ЦУРа передают, что об оснащении автобусов устройствами слежения просили в соцсетях жители города, дабы не приходилось подолгу ждать транспорт на остановках.

- МКУ «Транспортное управление» проводится работа с перевозчиками по подключению автобусов к ГЛОНАСС. Транслирование в соцсети не является обязательным. Ряд маршрутов отражены на bus 64 и на «Яндекс Картах». Одним из перевозчиков проводятся работы по отображению маршрута 18д. Уже видны 35, 11, 53, 41, 74, 30, - сообщили в саратовской мэрии.

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