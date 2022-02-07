Обрушение в Саратове
В Саратове обрушилась стена «Дома с котиком» в Октябрьском районе. Само граффити на пострадало.
Как сегодня, 7 февраля, сообщила Ольга Кузнецова в сообществе «Говорит Саратов» в Facebook, в Саратове обрушилась часть стены дома по адресу Шевченко,7. Этот дом известен саратовцам, как «дом с котиком», благодаря симпатичному граффити на нем.
Сейчас улицу возле дома завалили осколки кирпича вперемешку со снегом. Сам рисунок остался цел.
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