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Общество7 февраля 2022 9:11

В Саратове обрушилась стена «Дома с котиком»

Само граффити на пострадало
Наталия Калинина
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Обрушение в Саратове

Обрушение в Саратове

В Саратове обрушилась стена «Дома с котиком» в Октябрьском районе. Само граффити на пострадало.

Как сегодня, 7 февраля, сообщила Ольга Кузнецова в сообществе «Говорит Саратов» в Facebook, в Саратове обрушилась часть стены дома по адресу Шевченко,7. Этот дом известен саратовцам, как «дом с котиком», благодаря симпатичному граффити на нем.

Сейчас улицу возле дома завалили осколки кирпича вперемешку со снегом. Сам рисунок остался цел.

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