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Общество7 февраля 2022 9:08

В Саратове открыли городские катки

Ледовые площадки были закрыты из-за теплой погоды
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Сегодня, 7 февраля, в Саратове возобновили работу городские катки. Об этом сообщили в мэрии.

В 16 часов откроют ледовые площадки в Детском парке, а также на стадионах «Сокол» и «Волга». Каток на «Спартаке» примет первых посетителей в 18:00.

Напомним, площадки были закрыты из-за теплой погоды.

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