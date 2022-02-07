В Саратове открыли городские катки

Сегодня, 7 февраля, в Саратове возобновили работу городские катки. Об этом сообщили в мэрии.
В 16 часов откроют ледовые площадки в Детском парке, а также на стадионах «Сокол» и «Волга». Каток на «Спартаке» примет первых посетителей в 18:00.
Напомним, площадки были закрыты из-за теплой погоды.
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