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Здоровье7 февраля 2022 9:00

За сутки от коронавируса в Саратовской области скончались шесть человек

Общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 5408 человек
Источник:kp.ru
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В Саратовской области от коронавируса за минувшие сутки скончались шесть человек. Данные опубликованы федеральным оперативным штабом.

В министерстве здравоохранения Саратовской области уточвнили, что кончались три женщины и трое мужчин в возрасте от 56 до 92 лет.

Таким образом общее число погибших от коронавируса в Саратовской области с начала пандемии достигло 5408 человек.

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