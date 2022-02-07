За сутки от коронавируса в Саратовской области скончались шесть человек

В Саратовской области от коронавируса за минувшие сутки скончались шесть человек. Данные опубликованы федеральным оперативным штабом.
В министерстве здравоохранения Саратовской области уточвнили, что кончались три женщины и трое мужчин в возрасте от 56 до 92 лет.
Таким образом общее число погибших от коронавируса в Саратовской области с начала пандемии достигло 5408 человек.
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