За сутки от коронавируса в Саратовской области скончались шесть человек

В Саратовской области от коронавируса за минувшие сутки скончались шесть человек. Данные опубликованы федеральным оперативным штабом.

В министерстве здравоохранения Саратовской области уточвнили, что кончались три женщины и трое мужчин в возрасте от 56 до 92 лет.

Таким образом общее число погибших от коронавируса в Саратовской области с начала пандемии достигло 5408 человек.

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