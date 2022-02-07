Бусаргин: Люди не могут дозвониться до регистратур поликлиник

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Если медикам будет не хватать выделенных 7,1 млн рублей на такси для выездов к пациентам, то правительство Саратовской области готово добавить еще. Деньги идут для выезда врачей к амбулаторным больным и на первичный вызов. Об этом на совещании в понедельник заявил глава правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

В структуре заболеваемости коронавирусом преобладает легкая форма. В связи с этим выросло количество вызовов врачей на дом.

- Ко мне поступают обращения жителей, которые не могут дозвониться до регистратур лечебных учреждений. Если по Саратову работу колл-центров удалось наладить, то в районах есть серьезные недоработки, - заявил Бусаргин.

Он дал поручению министерству по делам территориальных образований совместно с министерством здравоохранения провести мониторинги там, где наблюдается особо большой наплыв пациентов, добавить операторов и открыть дополнительные линии.

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