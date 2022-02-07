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Происшествия7 февраля 2022 8:09

В Саратове встали семь маршрутов электротранспорта

Поломка трамваев заблокировала движение также и троллейбусов
Источник:kp.ru
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На перекрестке Астраханской и Вавилова сломался трамвай маршрута №3. Из-за сужения дороги от неубранных сугробов и припаркованных на обочине машин там не могут проехать троллейбусы. В результате помимо затора прервано движение трамваев четырех маршрутов №№ 3, 9, 10, 11 а также троллейбусов №№ 2, 2А, 16.

Как сообщили очевидцы, следом за сломанным трамваем стоит еще один – тройной состав, который также буксирует еще один сломавшийся вагон.

На место уже прибыла ремонтная бригад СГЭТ.

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