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Происшествия7 февраля 2022 7:12

С Кумысной поляны госпитализировали переломанную водительницу снегохода

Источник:kp.ru
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Врачи областного Центра медицины катастроф 6 февраля госпитализировали с Кумысной поляны женщину в возрасте около 40 лет с многочисленными травмами.

Как уточнили медики ЦМК корреспонденту «КП-Саратов», пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести, у нее многочисленные ушибы и переломы.

Женщина пострадала перевернувшись на снегоходе в районе перекрестка улиц Первоцветной и Большой лесопарковой, сообщил сайт ЧП-Саратов. Здесь уточнили, что пострадавшая была пьяна.

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