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Экономика7 февраля 2022 7:10

Жители Саратовской области в среднем накопили всего по 7 тысяч рублей за прошлый год

Наталия Калинина
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Исследование РИА Новости

Исследование РИА Новости

Жители Саратовской области в среднем накопили всего по семь тысяч рублей за прошлый год. Общий объем банковских вкладов физических лиц в России на 1 декабря 2021 года составил 36,4 триллиона рублей.

В среднем на одного россиянина приходится 249 тысяч рублей депозитов, однако в Саратовской области люди живут очень небогато. Регион занимает по объему вкладов на душу населения 50 место из 85. На одного саратовца в среднем приходится 132,5 тысячи, лежащие в банках.

За прошедший год жители региона в среднем смогли внести на счет по 7,6 тысяч рублей. Лишь 8,4 процента от саратовских вкладов составляют иностранные валюты.

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