В центре Саратова на Вавилова хлынул коммунальный потоп

Вода хлынула через сугроб в человеческий рост Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 7 февраля, в центре Саратова произошло три коммунальных порыва. Один из них, на Вавилова, заливает важную транспортную развязку. Под угрозой работа трамваев четырех маршрутов. На месте происшествия побывал корреспондент «Комсомолки».

Вода хлынула из домов частного сектора на пересечении Вавилова и Железнодорожной и потекла к Астраханской. Уже в 7:30 утра был залит перекресток, через которых ходят трамваи №№3, 9, 10 и 11, а также троллейбусы №№2, 2а и 16.

Вода залила трамвайные рельсы Фото: Александр Уриевский

«КВС» приступили к устранению повреждений и пообещали разобраться к 20:00. Тем не менее, натекшая вода к вечеру может замерзнуть и заблокировать движение трамваев.

Через залитый перекресток ходят семь маршрутов электротранспорта Фото: Александр Уриевский

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