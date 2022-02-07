За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились еще 1 595 человек

На сегодня, 7 февраля, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 1 595 человек. Всего в регионе зарегистрировано 154 472 заразившихся. Выздоровело с начала эпидемии 131 017 человек, за сутки — 187. В стационарах региона остаются 1 860 человек, на амбулаторном лечении пребывают еще 16 356 пациентов.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 83;

- 7-14 лет — 208;

- 15-17 лет — 89;

- 18-29 лет — 152;

- 30-49 лет — 519;

- 50-64 лет — 333;

- 65 и старше — 211.

С пневмонией поступили 20 человек, с признаками простуды — 1573, без симптомов болезнь переносят двое.

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