В Саратове произошла драка у общежития аграрного университета: избили египтян

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 7 февраля, в Октябрьском районе Саратова произошла межнациональная драка. Пострадали пятеро египтян.

Массовая драка произошла в общежитии СГАУ на Бахметьевской, 3. Госпитализировали пятерых граждан Египта: 25-ти лет, 20-ти, 18-ти и двух 23-летних.

На месте работают медики центра медицины катастроф и полиция. Стражи порядка выясняют обстоятельства произошедшего.

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