В Саратове произошла драка у общежития аграрного университета: избили египтян

.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Сегодня, 7 февраля, в Октябрьском районе Саратова произошла межнациональная драка. Пострадали пятеро египтян.
Массовая драка произошла в общежитии СГАУ на Бахметьевской, 3. Госпитализировали пятерых граждан Египта: 25-ти лет, 20-ти, 18-ти и двух 23-летних.
На месте работают медики центра медицины катастроф и полиция. Стражи порядка выясняют обстоятельства произошедшего.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.