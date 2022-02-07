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Происшествия7 февраля 2022 5:52

В Саратове произошла драка у общежития аграрного университета: избили египтян

Этим утром в Саратове избили пятерых граждан Египта
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 7 февраля, в Октябрьском районе Саратова произошла межнациональная драка. Пострадали пятеро египтян.

Массовая драка произошла в общежитии СГАУ на Бахметьевской, 3. Госпитализировали пятерых граждан Египта: 25-ти лет, 20-ти, 18-ти и двух 23-летних.

На месте работают медики центра медицины катастроф и полиция. Стражи порядка выясняют обстоятельства произошедшего.

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