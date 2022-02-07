За утро в трех местах в центре Саратова прорвало трубы

Потоп в центре Саратова грозит перерасти в ледяное бедствие

Сегодня, 7 февраля, в центре Саратова произошли сразу три аварии на водопроводе. В «КВС» сообщили об очередных отключениях.

Для работ на Челюскинцев, 132 водоснабжение ограничили на Московской, Челюскинцев и Кутякова по четным сторонам от Горького до Вольской, а также на Горького (тоже по четной) от Кутякова до Московской.

Транспорт по Вавилова плывет

Для устранения повреждений на Киселева, 64/66 воду отключили на Киселева от Чапаева до Рахова.

А для ремонта труб на Вавилова, 50 водоснабжение ограничили жителям квадрата Вавилова-Астраханская-Большая Казачья-Университетская.

Источник затопления

По всем отключениям вернуть водоснабжение обещают к 8 вечера.

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