За утро в трех местах в центре Саратова прорвало трубы

Потоп в центре Саратова грозит перерасти в ледяное бедствие
Сегодня, 7 февраля, в центре Саратова произошли сразу три аварии на водопроводе. В «КВС» сообщили об очередных отключениях.
Для работ на Челюскинцев, 132 водоснабжение ограничили на Московской, Челюскинцев и Кутякова по четным сторонам от Горького до Вольской, а также на Горького (тоже по четной) от Кутякова до Московской.
Транспорт по Вавилова плывет
Для устранения повреждений на Киселева, 64/66 воду отключили на Киселева от Чапаева до Рахова.
А для ремонта труб на Вавилова, 50 водоснабжение ограничили жителям квадрата Вавилова-Астраханская-Большая Казачья-Университетская.
Источник затопления
По всем отключениям вернуть водоснабжение обещают к 8 вечера.
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