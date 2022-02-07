Саратовский Парк покорителей космоса стал федеральным музеем

Стела в Парке покорителей космоса Фото: Екатерина Семенова

Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области стал федеральным музеем. Об этом сообщили сегодня, 7 февраля, в своем Telegram-канале региональные сторонники спикера Государственной думы Вячеслава Володина.

Присвоение статуса федерального музея, уточняется в сообщении, означает то, что теперь он будет финансироваться из бюджета страны, а не области.

- Правительство региона должно в этом году подготовить концепцию второго этапа и подать заявку на проектирование. Речь идет о появлении культурного и образовательного центров, а также причала в селе Смеловке, - напомнил Володин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.