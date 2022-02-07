Понедельник в Саратове прогнозируется пасмурным и слабоморозным

В Саратовской области в понедельник, 7 февраля, сохранится слегка морозная погода без существенных осадков.

Впрочем, синоптики обещают во второй половине дня небольшой снег в некоторых районах. При этом повсеместно с утра туман с видимость 500 и менее метров, серьезный гололед и отложения на открытых поверхностях в виде измороси.

День будет облачным, с прояснениями, западным и юго-западным ветром 4-9 м/с и температурой по области от 0...-5°, местами в Левобережье -5...-10°.

В Саратове днем 7 февраля пасмурно, температура -1...-4°.

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