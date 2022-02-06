В Саратове оцепили и эвакуировали железнодорожный вокзал

Подъезд к вокзалу перекрыт
В Саратове эвакуировали железнодорожный вокзал и перекрыли все проходы к нему.
Как сообщили корреспонденту "КП-Саратов" очевидцы, здание вокзала оцеплено полицией и сотрудниками Росгвардии.
Предположительно, поступил сигнал о возможной угрозе теракта.
Об изменении в движении и стоянке поездов пока не сообщается.
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