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Происшествия6 февраля 2022 12:33

В Саратове оцепили и эвакуировали железнодорожный вокзал

Источник:kp.ru
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Подъезд к вокзалу перекрыт

Подъезд к вокзалу перекрыт

В Саратове эвакуировали железнодорожный вокзал и перекрыли все проходы к нему.

Как сообщили корреспонденту "КП-Саратов" очевидцы, здание вокзала оцеплено полицией и сотрудниками Росгвардии.

Предположительно, поступил сигнал о возможной угрозе теракта.

Об изменении в движении и стоянке поездов пока не сообщается.

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