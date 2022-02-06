Еще четыре школы в Саратове закрывают на карантин

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Заболеваемость еще в четырех учебных заведениях Саратова превысила 20% уцчеников и они закрыты на карантин.

Не выйдут в понедельник нак учебу школьники в гимназии «Авиатор», прогимназии «Олимпионик», в школе № 84 и школе села Багаевка.

При этом продлен карантин в ранее закрытых гимназии № 31, лицее «Звезда», школах № 64, № 73, № 97. Они будут закрыты до 14 февраля.

При этом с 7 февраля частично стартует учебный процесс в лицее № 62, а гимназия №1, лицей №53, школы №46, №72 приступают к учебе в полном объеме.

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