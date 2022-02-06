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Происшествия6 февраля 2022 12:03

Саратовскую область ждут туманы и гололедица

Дорожная обстановка крайне осложнится
Источник:kp.ru
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В Саратовской области синоптики прогнозируют в ближайшие сутки туманы и гололедицу.

В областной Госавтоинспекции предупредили в связи с этим о крайнем осложнении дорожной обстановки.

Водителей просят быть крайне внимательными и бдительными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, категорически исключить факты обгона и выезда на полосу встречного движения.

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