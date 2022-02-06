Комплексную уборку снега в Саратове проведут на подъезде к прокуратуре Ленинского района

С 8 утра 7 февраля комплексную уборку от снега с обочин и наледи проведут на двух улицах в Ленинском районе. Как сообщили в мэрии Саратова, днем в понедельник очистят улицу Антонова от Бардина до Перспективной, а также подъезд к дому № 3 по улице Одесская – это рядом с районной прокуратурой.

О планах на ночную комплексную уборку в мэрии пока ничего не сообщили.

В администрации только отметили, что за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД вместе со службой эвакуации машин увезли на штрафстоянки 32 автомобиля, которые были припаркованы с нарушениями ПДД и мешали уборке.

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