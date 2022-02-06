Авария на водопроводе оставила без воды до вечера 11 улиц в Ленинском районе

Сегодня днем, 6 февраля отключена вода на нескольких улицах в Ленинском районе Саратова.
Причиной стала авария на водопроводе по адресу 5-й Мало-Поливановский тупик.
Холодное водоснабжение сейчас отключено у жителей домов в 5-6 Мало-Поливановских тупиках, на улицах Спортивная, Ново-Автобусная, в 1-7 Ново-Автобусных тупиках.
Вернуть воду в ООО «КВС» обещают к 20.00.
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