От коронавируса в Саратове умер 35-летний мужчина

В Саратовской области за прошедшие сутки от коронавируса умерли семь человек. Данные на утро 6 февраля огласили в федеральном оперативном штабе

- Скончались четверо женщин и трое мужчин в возрасте от 35 до 85 лет, - утоничли в региональном министерстве здравоохранения.

Как рассказали "КП-Саратов" в минздраве, умерший от коронавируса 35-летний мужчина страдал хроническим инфекционным заболеванием.

Общее число погибших от коронавируса в Саратовской области с начала пандемии составило 5402 человека.

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