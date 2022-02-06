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Происшествия6 февраля 2022 9:03

На трассе под Вольском разбился насмерть водитель ВАЗа

Столкновение с грузовиком закончилось трагично
Источник:kp.ru
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ДТП под Вольском

ДТП под Вольском

Утром 6 февраля в Саратовской области произошло смертельное ДТП на трассе под Вольском.

Около 10.10 на 4 км автоподьезда к Вольску от трассы Сызрань -Саратов- Волгоград столкнулись легковушка и грузовик.

По данным ГИББД области, за рулем ВАЗ-2110 был 36-летний мужчина, за рулем грузовика МАН – 60-летний водитель.

Удар был такой силы, что ВАЗ смяло, водитель легковушки погиб на месте столкновения.

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