Мать помогла сыну в Саратове перечислить мошенникам 600 тысяч рублей

В Заводском районе Саратова жертвами мошенников стала семья, которая перевела им 600 тысяч рублей.

Как рассказал уже после в отделе полиции 37-летний мужчина, с ними провернули классический трюк телефонных мошенников – звонок сотрудника банка и сообщение, о том, что что неизвестные пытаются оформить кредит от его имени. И чтобы этого не произошло, необходимо взять аналогичный заем.

К несчастью, рядом оказалась 61-летняя мать мужчины, которая сразу стала действовать - предложила перечислить на «безопасный счет» свои личные сбережения. Пенсионерка сняла в ближайшем банкомате 300000 рублей и перевела их на шесть указанных номеров. На следующий день аферисты повторили свою махинацию, позвонив и заявив, что счет продолжает подвергаться мошенническим атакам. Родственники взяли 300 тысяч кредита и перевели их неизвестным. Двух раз им хватило, чтобы понять, что они стали жертвами телефонных мошенников и пойти в полицию, не дожидаясь третьего звонка. Заведено уголовное дело.

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