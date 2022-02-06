Пивной магазин едва не сгорел при попытке в нем попить чай

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

ЧП произошло в магазине по продаже пива "Пивзавод" в городе Красный Кут. Вспыхнул и заискрил поставленный кипятить воду электрический чайник, от него начался пожар - загорелся стол над витринами.

Сигнал в МЧС поступил в 0.53.

На тушение в пивную на улице Армейская примчались сразу два пожарных расчета.

Горящий чайник и столешницу потушили, огонь не успел добраться до витрин и склада, повредив лишь один квадратный метр столешницы.

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