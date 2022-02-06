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Общество6 февраля 2022 6:18

Днем убирать Саратов от снега выйдет столько же техники, сколько ночью чистило всю область

Проезд открыт по всем региональным трассам
Источник:kp.ru
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Снегопады утром 6 февраля продолжались в 12 районах Саратовской области. Нигде они не стали препятствием для проезда по дорогам регионального или федерального значения.

На расчистке автодорог ночью работало 576 единиц техники и 576 человек – это без учёта грузовиков на вывозе снега.

В Саратове за минувшие сутки отчитались о вывозе почти 12 тысяч кубометров снега и наледи. Сегодня днем в областном центре продолжат работу 545 спецмашин и около 6 тысяч дворников.

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