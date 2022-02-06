В Саратовской области выявили 1621 случай заражения коронавирусом за сутки

В Саратовской области коронавирусом к утру 6 февраля заразился еще 1 621 человек. Из них признаки ОРВИ у 1595 пациентов. Выздоровело за сутки 223 человека.

Больше всего новых случаев в возрастной категории 30-49 лет — 588 заражений, среди людей в возрасте 50-64 года – 313. При этом выявлено 270 случаев заболевания среди детей до 14 лет.

Максимальное число заболевших выявили в Саратове – 713 человек, в Энгельсском районе—269, в Балаковском—176, в Балашовском—132.

Общее количество заболевших с начала пандемии в Саратовкой области составляет 152 877 человек, выздоровело с начала эпидемии 130 830 человек.

В стационарах сейчас находятся 1 792 человека, на дому лечатся 15 039 больных.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.