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Происшествия5 февраля 2022 13:13

В Аркадаке женщина насмерть отравилась газом

Следователи проводят проверку
Наталия Калинина
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Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Аркадаке женщина насмерть отравилась газом. СУ СК по Саратовской области сообщает о начале доследственной проверки.

Тело было обнаружено вчера вечером, 4 февраля, в частном доме на улице Чехова. Мужчина приехал к себе домой и обнаружил 46-летнюю сожительницу мертвой. Дом отапливался газовой колонкой, дымоход которой был забит. Предположительно, отравление угарным газом и стало причиной смерти женщины.

Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего.

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