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Происшествия5 февраля 2022 12:44

В Марксе самосвал врезался в стоящие «Жигули»

Пострадала женщина
Наталия Калинина
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Вчера, 4 февраля, в Марксе самосвал врезался в стоящие «Жигули», о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Аварию зафиксировали в 9:30 на автодороге Маркс – поселок Тельмана. 52-летний водитель самосвала МАЗ врезался в стоящие на дороге «Жигули», за рулем которых сидел 66-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала 65-летняя пассажирка легковушки. С травмами она доставлена в лечебное учреждение.

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

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