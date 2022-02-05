Радаев пригласил Александра Логинова развивать биатлон в Саратове

Наша команда

Губернатор Валерий Радаев пригласил биатлониста из Саратова Александра Логинова развивать биатлон в родном городе. Напомним, сегодня, 5 февраля, наш земляк завоевал бронзу на Олимпиаде в Пекине.

- Сегодня Александр Логинов в команде с Ульяной Нигматуллиной, Кристиной Резцовой, и Эдуардом Латыповым отлично проявили себя в смешанной эстафете. Наш спортсмен поразил шесть позиций! В итоге - бронза наша!

Поздравляю Александра и всех наших спортсменов с победой! Приглашаю Александра после Олимпиады посетить Саратов, будет полезно обсудить развитие биатлона в нашей области, - заявил Радаев.

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